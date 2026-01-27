Reubican a perritos de la Colonia Julián Carrillo

La organización civil La Casa de Lili informó avances en el caso relacionado con el presunto retiro y destrucción de casitas destinadas a perritos comunitarios en la colonia Julián Carrillo, hecho que generó indignación entre vecinos.

De acuerdo con la asociación, el pasado 22 de enero denunciaron que las casitas instaladas para resguardar a al menos ocho perritos fueron retiradas de manera arbitraria, dejando a los animales expuestos a la lluvia, el frío y sin alimento.

La organización calificó el hecho como un daño directo al bienestar animal y exigió la reposición inmediata de los refugios, advirtiendo posibles acciones legales contra los presuntos responsables.

En su posicionamiento inicial, La Casa de Lili señaló que los perritos no son agresivos, llevan años viviendo en la zona y son atendidos diariamente por una brigada de voluntarios.

También acusaron falta de apertura al diálogo por parte de la dirección de la Escuela Secundaria Técnica No. 39, donde presuntamente se negó la recepción de un escrito formal para abordar la situación.

La asociación reprochó públicamente la actuación de particulares y de autoridades escolares, a quienes identificaron como presuntos responsables del retiro de las casitas, y reiteró que los animales están protegidos por la ley, por lo que ninguna acción arbitraria o acto de crueldad debería normalizarse.

La noche del viernes 23 de enero, La Casa de Lili informó que, tras la intervención de la Dirección de Bienestar Animal Municipal, fue posible localizar tanto a los perritos como a sus casitas.

Según la organización, los animales fueron reubicados de manera temporal y quedaron sujetos a un periodo de prueba para evaluar su adaptación al nuevo espacio. En caso de que no se adapten, se contempla que regresen al sitio original donde se encontraban.