Reubican temporalmente el Tianguis del Automóvil por Fenapo

El Ayuntamiento de San Luis Potosí acordó con los organizadores del Tianguis del Automóvil un plan temporal que incluye un dispositivo vial en la prolongación de avenida Juárez y la reubicación del tianguis durante los dos domingos restantes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

La decisión fue tomada en una reunión entre el director de Comercio, Ángel de la Vega Pineda, el director de Policía Vial, Adolfo Ortiz, y la mesa directiva del tianguis.

Como primera medida, este domingo se aplicó un operativo de tránsito en la prolongación Juárez, sitio donde los vendedores se habían instalado las últimas semanas. El objetivo fue prevenir accidentes y agilizar la circulación vehicular en la zona.

De manera paralela, las autoridades y los representantes del tianguis definieron que, de forma provisional, los comerciantes se instalarán en un terreno alterno hasta que concluya la feria. Posteriormente, el tianguis regresará a su lugar habitual.

El Ayuntamiento informó que esta semana continuará el diálogo con los vendedores para concretar un espacio seguro y ordenado, que permita la operación del tianguis sin afectar la movilidad de la ciudad.