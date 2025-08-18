logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Fotogalería

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reubican temporalmente el Tianguis del Automóvil por Fenapo

Ayuntamiento y vendedores buscan un espacio alterno para su instalación mientras concluye la feria.

Por Redacción

Agosto 18, 2025 01:44 p.m.
A
Operativo vial en prolongación Juárez.

Operativo vial en prolongación Juárez.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí acordó con los organizadores del Tianguis del Automóvil un plan temporal que incluye un dispositivo vial en la prolongación de avenida Juárez y la reubicación del tianguis durante los dos domingos restantes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

La decisión fue tomada en una reunión entre el director de Comercio, Ángel de la Vega Pineda, el director de Policía Vial, Adolfo Ortiz, y la mesa directiva del tianguis.

Como primera medida, este domingo se aplicó un operativo de tránsito en la prolongación Juárez, sitio donde los vendedores se habían instalado las últimas semanas. El objetivo fue prevenir accidentes y agilizar la circulación vehicular en la zona.

De manera paralela, las autoridades y los representantes del tianguis definieron que, de forma provisional, los comerciantes se instalarán en un terreno alterno hasta que concluya la feria. Posteriormente, el tianguis regresará a su lugar habitual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Ayuntamiento informó que esta semana continuará el diálogo con los vendedores para concretar un espacio seguro y ordenado, que permita la operación del tianguis sin afectar la movilidad de la ciudad.

Te puede interesar: Joven muere al lanzarse desde la presa de San José en SLP

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida
Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

SLP

Naomi Alfaro

Ese es el arte de Sr. Crisis a través del video mapping

Descartan exhumaciones ilegales en el Saucito
Descartan exhumaciones ilegales en el Saucito

Descartan exhumaciones ilegales en el Saucito

SLP

Rolando Morales

Los proceso se realizan con supervisión y conforme a los protocolos de sanidad, dijo Christian Azuara

Reubican temporalmente el Tianguis del Automóvil por Fenapo
Reubican temporalmente el Tianguis del Automóvil por Fenapo

Reubican temporalmente el Tianguis del Automóvil por Fenapo

SLP

Redacción

Ayuntamiento y vendedores buscan un espacio alterno para su instalación mientras concluye la feria.

Congreso abrirá periodo extraordinario el 22 de septiembre
Congreso abrirá periodo extraordinario el 22 de septiembre

Congreso abrirá periodo extraordinario el 22 de septiembre

SLP

Samuel Moreno

Así lo confirmó el presidente de la Directiva, Cuauhtli Badillo Moreno