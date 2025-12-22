Revisarán el financiamiento para gastos de campañas

El rebase de los topes de gasto de campaña sin consecuencias legales es una práctica que se ha repetido en distintos procesos electorales, a pesar de que el uso de recursos en las campañas está regulado, así lo señaló el diputado local Rubén Guajardo Barrera al hablar sobre el funcionamiento del sistema de financiamiento electoral.

El legislador explicó que existe un esquema de financiamiento público aprobado para los partidos políticos, el cual se mantiene con el objetivo de garantizar condiciones de equidad en las contiendas.

Sin embargo, advirtió que durante las campañas también se utilizan recursos que no provienen ni de los partidos ni de los propios candidatos.

De acuerdo con Guajardo Barrera, este uso de recursos externos ocurre sin que haya sanciones, incluso cuando se rebasan los topes de gasto establecidos por la autoridad electoral. Señaló que, hasta ahora, ningún proceso electoral ha sido anulado por exceder los límites de campaña, lo que evidencia fallas en los mecanismos de control y fiscalización.

Este problema, afirmó, deberá ser uno de los temas centrales a discutir en la próxima reforma electoral a nivel federal, donde se revisarán las reglas de financiamiento y la supervisión de los recursos utilizados durante las campañas.

En el proceso electoral de 2021 en San Luis Potosí, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) fijó los topes máximos de gasto para las candidaturas. Para la elección de gobernador, el límite fue de 29 millones 223 mil 864 pesos.

En el caso de las diputaciones locales, las campañas tuvieron un tope de gasto de 2 millones 337 mil 909 pesos por candidato. Para la renovación de ayuntamientos, el límite autorizado alcanzó los 11 millones 689 mil 545 pesos.

Además, de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación, las candidaturas independientes también tienen derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña, ya que para estos efectos son consideradas como partidos políticos de nuevo registro.