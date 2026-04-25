Revive el vandalismo en avenida Carranza

En menos de 15 días revive el vandalismo exagerado a los inmuebles abandonados en la avenida Carranza, en diversas fincas, sin importar el tiempo de abandono, hay cristales destrozados, puertas golpeadas o destruidas y ventanas repletas de basura o pintas.

A lo largo de la avenida y justo a partir de la calle Mariano Ávila, con dirección al Centro Histórico, hay edificios abandonados que poco a poco se inundan de graffiti incluso a alturas inalcanzables para personas de estatura baja, es decir, hay algunos responsables del vandalismo que utilizan algún equipo para trepar muros y colocar sus pintas en zonas que les quedan fuera del alcance.

De manera progresiva se van sumando más locales desocupados que son puestos a disponibilidad de renta por los propietarios. Por primera vez, los vándalos atacaron un local comercial ubicado en el costado oriente del denominado Edificio Puga, en el que solo sobreviven como inquilinos algunos prestadores de servicio, incluyen las oficinas administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyos ocupantes tienen que soportar además las descomposturas frecuentes de los elevadores y la falta del mantenimiento al inmueble.

La casa recién reparada que era refugio de malvivientes en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y la calle Tresguerras, permanece limpia y con todas las piezas en su lugar, pero llena de hojarasca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí