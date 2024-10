RGB: no avanzan, denuncias por tomas ilegales de agua

Interapas y la Fiscalía General del Estado (FGE) deben aclarar la situación en que se encuentran las denuncias por tomas clandestinas de agua, señaló el diputado Rubén Guajardo Barrera.

El organismo operador de agua ha señalado que existen denuncias por tomas clandestinas presentadas ante la FGE, pero que las investigaciones no avanzan.

El legislador agregó que debe analizarse el desempeño de la FGE y que el Interapas también debe dar seguimiento a las denuncias presentadas.

“Son dos instituciones que me gustaría más que ellos aclararan, en primera instancia el Interapas, porque no es nada más presentar la denuncia, sino darle seguimiento para ver cómo va, y en segunda instancia, por qué en la FGE la investigación no se ha concretado para que se judicialice y se dicte una sentencia”, señaló el diputado.

Añadió que no habría mayor campo de acción desde el Congreso de Estado ante esta situación, pues el delito está establecido en la ley. Debe revisarse en dónde se quedan trabadas las denuncias.

“El Interapas por parte de su área jurídica, debe darle seguimiento a estos expedientes e investigaciones, y en segundo analizar porqué la Fiscalía no está haciendo estas investigaciones”, señaló Rubén Guajardo.