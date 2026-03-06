RGC anuncia continuación de Vía Alterna

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la continuación de la vía alterna, que conectará del Eje 122 al Eje 140, un proyecto estratégico de más de seis kilómetros que será pavimentado a dos carriles y que fortalecerá sin límites la infraestructura vial de la zona. Durante la supervisión del trazo y acompañado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero, destacó que esta nueva vialidad brindará una alternativa eficiente para miles de trabajadores que diariamente se trasladan por esta área, permitiendo mejorar los tiempos de traslado y ofrecer condiciones de movilidad más seguras y ordenadas.

El mandatario estatal explicó que la obra forma parte de la planeación integral que impulsa la actual administración para mejorar la conectividad en la Zona Industrial, ya que permitirá disminuir el congestionamiento vehicular que actualmente se registra en la carretera 57, ofreciendo una ruta más ágil para quienes se dirigen a sus centros de trabajo.

Añadió que este proyecto complementa otras obras estratégicas de movilidad impulsadas por el Gobierno del Estado, como las vías alternas entregadas en avenida prolongación Salk y la ruta alterna que inicia en avenida Juárez, contribuyendo a detonar el desarrollo económico, atraer nuevas inversiones y mejorar la calidad de vida de las familias.

Con estos proyectos, en San Luis Potosí hoy el cambio se vive con infraestructura que reduce los tiempos de traslado, permitiendo que las familias pasen más tiempo juntas y menos en el tráfico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí