RGC cumple con parque Dino Oasis

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, inauguró la reapertura del Parque Acuático Dino Oasis, antes Splash, que ahora cuenta con nuevas instalaciones, albercas modernas, toboganes seguros y espacios accesibles para el disfrute de todas y todos, enmarcado en una temática prehistórica que incluye la colocación de dinosaurios robóticos con sus característicos sonidos, vestidores, baños, área de comida y tienda de souvenirs, así como su propia planta tratadora de agua.

En el cambio que se vive y se siente, acompañado del respaldo de cientos de familias que llegaron desde temprana hora para ingresar al nuevo parque acuático, el gobernador Ricardo Gallardo destacó que este proyecto marca un antes y un después para el Parque Tangamanga I, al ser un espacio pensado especialmente para niñas, niños y familias, con capacidad para recibir hasta 4 mil personas en instalaciones de primer nivel, posicionándolo como uno de los mejores del país.

Ricardo Gallardo comentó que este espacio fue recuperado para las y los potosinos, al tratarse de un patrimonio que nunca debió abandonarse y que hoy vuelve a ser de todas y todos, además de que se espera la llegada de miles de visitantes provenientes de distintas regiones del Estado y de entidades vecinas como Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato e Hidalgo.

El parque operará de martes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con costos accesibles de 200 pesos para niñas y niños y 300 pesos para adultos, recursos que serán destinados al mantenimiento de este espacio recreativo. Cuenta con infraestructura totalmente renovada, áreas infantiles, palapas, audio ambiental, islas y diversos establecimientos, cuidando cada detalle para brindar una experiencia única.

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Finalmente, el gobernador comentó que con estas acciones reafirma su compromiso de generar espacios de bienestar y diversión sin límites para las y los potosinos.