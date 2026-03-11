RGC inaugura Semana de SLP en el Senado

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, participó en la inauguración de la Semana Cultural de San Luis Potosí en el Senado de la República, evento impulsado por la Senadora Ruth González Silva en el que se expondrá la riqueza cultural, histórica, artística y gastronómica de las cuatro regiones de la entidad potosina para ubicarla como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Ante senadores y diputados federales, Ricardo Gallardo aseguró que es importante demostrar la grandeza que tiene San Luis Potosí como Estado, pero también la grandeza humana de su gente que se puede sentir al visitar cada uno de sus municipios, los cuales conservan su propia gastronomía y tradiciones, aunado a las condiciones de paz, seguridad y orden social que prevalecen en toda la entidad gracias a este cambio que se vive y se siente.

Tras disfrutar la presentación musical de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo compartió que el Estado ostenta orgullosamente seis pueblos mágicos, destacándose Real de Catorce al ser uno de los destinos turísticos más populares del país después de las playas, ya que se pueden disfrutar de sus paisajes montañosos, de su misticismo y de su estilo antiguo, cualidades únicas que atrae, incluso, a visitantes internacionales.

El mandatario compartió que todo este potencial turístico se puede seguir impulsando gracias a que se está registrando una baja considerable de delitos, como la reducción de homicidios en un 86 por ciento, datos avalados y confirmados por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.

