RGC: Leticia Vargas tendrá “jalón de orejas”

El gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, dijo que “jalará las orejas” Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), de quien dijo no se documentó bien previo a comparecer ante el Congreso del Estado y así fue evidenciada por legisladores.

El pasado lunes, las diputadas Cecilia Senllace Ochoa, Gabriela Martínez Lárraga y Bernarda Reyes, además del diputado Rubén Guajardo Barrera, reclamaron a Leticia Vargas la falta de transparencia en la obra pública y las licitaciones.

Ricardo Gallardo dijo que la llamada de atención está justificada porque no cumplió con la responsabilidad de documentarse y argumentó que cuando acuden al Poder Legislativo deben dejar a los congresistas con el “ojo cuadrado” y no “salir con el ojo cuadrado”.

“Para mí se hace muy tonto. Teniendo la salida, si va bien tarjeteada y bien documentada, y que no se preparen para una comparecencia, pues eso es muy malo, muy negativo para los secretarios”, dijo el mandatario.

No obstante, agregó que no significa que las obras no se hayan ejecutado o estén en proceso de construcción.