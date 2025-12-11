RGC pone en marcha Puntos de Seguridad
Las instalaciones de la Guardia Civil fortalecerán la prevención del delito
Con una inversión superior a 200 millones de pesos, iniciaron los trabajos de construcción de 15 puntos de revisión de la Guardia Civil Estatal, con el objetivo de fortalecer la prevención y disuasión de conductas ilícitas en los 59 municipios.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que San Luis Potosí no tendrá límites para alcanzar mejores condiciones de paz social y seguridad, y que este proyecto permitirá blindar al estado ante riesgos que enfrentan entidades vecinas.
Detalló que estos puntos contarán con videovigilancia con detección de rostros, binomios caninos y áreas operativas y administrativas en carreteras federales estratégicas, convirtiéndose no solo en puestos de revisión, sino en centros de servicio y cercanía para brindar auxilio a las y los ciudadanos y fortalecer la confianza social.
El mandatario estatal subrayó que los espacios estarán vinculados con el C5i2, lo que permitirá monitorear incidentes en tiempo real y coordinar respuestas efectivas.
Este despliegue reforzará la prevención y proximidad social, atendiendo a grupos vulnerables y asegurando la rapidez y eficacia de la Guardia Civil Estatal.
