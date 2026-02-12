Ricardo Gallardo arranca rehabilitación de camino en Tamazunchale

Cómo parte del compromiso con las comunidades y los pueblos originarios, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona arrancó los trabajos de rehabilitación del camino Santiago Centro–Tlalnepantla, en Tamazunchale, que renovará 6.3 kilómetros, con una inversión de 29 millones de pesos y un impacto en más de 10 mil personas de 20 localidades.

Durante la intensa gira de trabajo del Mandatario potosino por la región huasteca, para reconstruir caminos por décadas olvidados, destacó que la infraestructura abre oportunidades para todas y todos, por lo que reafirmó su compromiso de llevar más apoyos sin limites a las familias que mas lo necesitan, sobre todo a aquellas comunidades alejadas.

Al escuchar las necesidades de las personas que asistieron al evento, quienes solicitaron más caminos y apoyos para la región, Ricardo Gallardo dijo que ahora cuentan con un Gobierno que sí brinda apoyo, demostrando el cambio que se vive y se siente en la huasteca potosina.

Los trabajos contemplan la recuperación del pavimento, desazolve de obras hidráulicas, losas de concreto hidráulico, bacheo, aplicación de carpeta asfáltica, construcción de cunetas en tramos aislados, así como señalamiento y forman parte del circuito carretero que está reconstruyendo el Gobierno Estatal, desde El Retroceso hasta Santiago Centro para llegar hasta Tlalnepantla y avanzando a más comunidades que también requieren de este tipo de apoyos.

