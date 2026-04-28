Ricardo Gallardo C. inicia pavimentación en Villa de Reyes

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, continúa impulsando cambios positivos en el municipio de Villa de Reyes y en esta ocasión, inició la pavimentación integral de las calles Julián de los Reyes y 5 de Mayo, en la comunidad de El Rosario, para abatir el rezago social mediante la aplicación de concreto hidráulico, luminarias LED, señalamientos, banquetas y pintura, dignificando así el entorno de sus habitantes.

En el cambio que se vive y se siente, y ante el cálido recibimiento de las familias, el gobernador Ricardo Gallardo aseguró que su administración está transformando la calidad de vida en comunidades de las cuatro regiones, que durante sexenios pasados permanecieron en el abandono sin obra pública ni apoyo social; hoy, el progreso llega hasta donde más se necesita.

El gobernador del estado detalló que las obras en El Rosario contemplan 5 mil 200 metros cuadrados de pavimentación, la construcción de redes de agua potable y drenaje, así como la adecuación de banquetas y señalamientos verticales, lo que beneficiará a más de 3 mil 500 habitantes. Además, contarán con una unidad deportiva que impulsará el talento local y el esparcimiento familiar.

Cabe destacar que Ricardo Gallardo ya realizó en este municipio la modernización de las calles Carranza y Benito Juárez, en la comunidad de Pardo; la rehabilitación del camino a La Ventilla, y se encuentra en proceso la construcción del puente BMW, que agilizará la circulación en el acceso desde la Carretera 57.

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Aseguró que serán atendidas de inmediato las peticiones para asignar personal docente a la escuela primaria de la comunidad. Asimismo, reiteró que las y los alumnos podrán contar en el futuro con una nueva preparatoria en la cabecera municipal, que brindará una alternativa de educación de nivel medio superior cercana a sus hogares.