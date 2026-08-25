Rinde protesta como diputada Yaniria Santiago

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Yaniria Santiago Medina asumió la diputación local suplente por el Distrito 14, luego de que Roxanna Hernández Ramírez solicitara licencia por tiempo indefinido para ocupar la titularidad de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí.

La nueva legisladora rindió protesta ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado y se incorporó a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con lo que ocupará la curul correspondiente a la representación de la zona Huasteca.

Santiago Medina cuenta con antecedentes en la administración pública municipal de Tancanhuitz. Entre 2018 y 2021 se desempeñó como contralora interna del Ayuntamiento, durante la gestión del entonces alcalde Juan Carlos Arrieta Vita, donde estuvo a cargo de tareas de fiscalización y revisión de la gestión municipal.

Previamente, fue regidora del Ayuntamiento de Tancanhuitz durante el periodo 2012-2015. Su último cargo antes de ocupar el curul fue como delegada regional del DIF Estatal, con participación en programas de desarrollo comunitario y asistencia alimentaria.

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Con este cambio, Santiago Medina ocupará la diputación del Distrito 14 durante el periodo que permanezca vigente la licencia de Roxanna Hernández.