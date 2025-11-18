Rita Ozalia y Luisa Alcalde revisan la operación de Morena en SLP

La presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, sostuvo una reunión de trabajo con la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, para evaluar la operación interna y el avance de la estructura territorial en San Luis Potosí, rumbo a los próximos procesos internos.

Durante el encuentro, Rodríguez Velázquez presentó los ajustes realizados en la reorganización estatal, la integración municipal y el trabajo con las bases. La dirigencia nacional expuso las líneas que busca reforzar para evitar fracturas y mantener cohesión en el movimiento.

El comunicado difundido por Morena incluyó un mensaje en el que la presidenta estatal subrayó la línea política del partido:

"San Luis Potosí avanza con paso firme en el fortalecimiento de Morena. Cada compañera y compañero cuenta, cada territorio importa, y nuestra tarea es mantenernos unidos para seguir construyendo la transformación en el estado."

Además, este martes estuvo en la entidad Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del CEN, quien encabezó reuniones con estructuras territoriales como parte del recorrido nacional que Morena realiza para afinar su operación política.

