logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rita Ozalia y Luisa Alcalde revisan la operación de Morena en SLP

Morena revisa organización interna en SLP con su dirigencia nacional

Por Redacción

Noviembre 18, 2025 01:26 p.m.
A
Dirigencias de Morena en reunión.

Dirigencias de Morena en reunión.

La presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, sostuvo una reunión de trabajo con la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, para evaluar la operación interna y el avance de la estructura territorial en San Luis Potosí, rumbo a los próximos procesos internos.

Durante el encuentro, Rodríguez Velázquez presentó los ajustes realizados en la reorganización estatal, la integración municipal y el trabajo con las bases. La dirigencia nacional expuso las líneas que busca reforzar para evitar fracturas y mantener cohesión en el movimiento.

El comunicado difundido por Morena incluyó un mensaje en el que la presidenta estatal subrayó la línea política del partido:

"San Luis Potosí avanza con paso firme en el fortalecimiento de Morena. Cada compañera y compañero cuenta, cada territorio importa, y nuestra tarea es mantenernos unidos para seguir construyendo la transformación en el estado."

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, este martes estuvo en la entidad Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del CEN, quien encabezó reuniones con estructuras territoriales como parte del recorrido nacional que Morena realiza para afinar su operación política.

TE PUEDE INTERESAR: 

Sheinbaum descarta vínculo de Morena con grupos violentos en marcha

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rita Ozalia y Luisa Alcalde revisan la operación de Morena en SLP
Rita Ozalia y Luisa Alcalde revisan la operación de Morena en SLP

Rita Ozalia y Luisa Alcalde revisan la operación de Morena en SLP

SLP

Redacción

Morena revisa organización interna en SLP con su dirigencia nacional

Indígenas de SLP reclaman más de 50 mdp a Bienestar y el INPI
Indígenas de SLP reclaman más de 50 mdp a Bienestar y el INPI

Indígenas de SLP reclaman más de 50 mdp a Bienestar y el INPI

SLP

Ana Paula Vázquez

Comunidades de la Huasteca Potosina señalan que enfrentan problemas por la retención de fondos del FAISPIAM

Buscan 12 la dirección de Facultad de Derecho
Buscan 12 la dirección de Facultad de Derecho

Buscan 12 la dirección de Facultad de Derecho

SLP

Daniel Ortiz

El Consejo Técnico Consultivo iniciará esta semana la revisión de los expedientes para sacar una terna

Tlaxcala revela su primer auto eléctrico de 100 mil pesos
Tlaxcala revela su primer auto eléctrico de 100 mil pesos

Tlaxcala revela su primer auto eléctrico de 100 mil pesos

SLP

Redacción

El modelo TT ofrece 50 km de autonomía y estará a la venta en diciembre.