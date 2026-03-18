Roban menos autos, pero hay violencia

La incidencia de robo de vehículos en San Luis Potosí arrancó el año con una ligera baja; sin embargo, la violencia en este delito se mantiene como el principal foco rojo para autoridades y ciudadanos.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante enero de 2026 se denunciaron 58 robos de automóviles, diez menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 68 casos.

No obstante, el dato que preocupa es la forma en que se cometen estos delitos: 19 de los robos registrados este año ocurrieron con violencia, es decir, prácticamente uno de cada tres, mientras que 39 fueron sin confrontación directa.

El mismo comportamiento se replica en el robo de motocicletas. Aunque el número total también bajó —de 95 casos en enero de 2025 a 70 en 2026—, al menos 17 hechos incluyeron agresiones o intimidación contra las víctimas.

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Este escenario evidencia que, si bien hay una contención en la incidencia general, la peligrosidad del delito no ha disminuido al mismo ritmo, lo que obliga a replantear las estrategias de seguridad, particularmente en zonas urbanas y corredores con mayor movilidad.

Especialistas advierten que la persistencia de robos violentos apunta a una operación más agresiva de los delincuentes, por lo que recomiendan fortalecer la presencia policial y focalizar operativos en puntos de alta incidencia.

Por su parte, autoridades estatales sostienen que se mantienen acciones de vigilancia y seguimiento, además de insistir en la importancia de la denuncia oportuna para mejorar la recuperación de unidades.

Aunque la mayoría de los robos se cometen sin violencia, cerca del 30% todavía implica algún tipo de agresión.