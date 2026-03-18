logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Fotogalería

Fotos de los momentos destacados de la ceremonia de los Oscar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Roban menos autos, pero hay violencia

Uno de cada tres robos de autos este año, ha sido con violencia

Por Samuel Moreno

Marzo 18, 2026 03:00 a.m.
A
Roban menos autos, pero hay violencia

La incidencia de robo de vehículos en San Luis Potosí arrancó el año con una ligera baja; sin embargo, la violencia en este delito se mantiene como el principal foco rojo para autoridades y ciudadanos.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante enero de 2026 se denunciaron 58 robos de automóviles, diez menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 68 casos.

No obstante, el dato que preocupa es la forma en que se cometen estos delitos: 19 de los robos registrados este año ocurrieron con violencia, es decir, prácticamente uno de cada tres, mientras que 39 fueron sin confrontación directa.

El mismo comportamiento se replica en el robo de motocicletas. Aunque el número total también bajó —de 95 casos en enero de 2025 a 70 en 2026—, al menos 17 hechos incluyeron agresiones o intimidación contra las víctimas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Este escenario evidencia que, si bien hay una contención en la incidencia general, la peligrosidad del delito no ha disminuido al mismo ritmo, lo que obliga a replantear las estrategias de seguridad, particularmente en zonas urbanas y corredores con mayor movilidad.

Especialistas advierten que la persistencia de robos violentos apunta a una operación más agresiva de los delincuentes, por lo que recomiendan fortalecer la presencia policial y focalizar operativos en puntos de alta incidencia.

Por su parte, autoridades estatales sostienen que se mantienen acciones de vigilancia y seguimiento, además de insistir en la importancia de la denuncia oportuna para mejorar la recuperación de unidades.

Aunque la mayoría de los robos se cometen sin violencia, cerca del 30% todavía implica algún tipo de agresión.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Puente deja 741 mdp y 53% de ocupación en SLP
    Puente deja 741 mdp y 53% de ocupación en SLP

    Puente deja 741 mdp y 53% de ocupación en SLP

    SLP

    Redacción

    Más de 288 mil visitantes en fin de semana largo

    Alertan rezagos en vacunación contra sarampión en SLP
    Alertan rezagos en vacunación contra sarampión en SLP

    Alertan rezagos en vacunación contra sarampión en SLP

    SLP

    Pulso Online

    Congreso aprueba exhorto a IMSS-Bienestar

    Reconoce Congreso derecho al aborto seguro
    Reconoce Congreso derecho al aborto seguro

    Reconoce Congreso derecho al aborto seguro

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    La reforma fue aprobada hoy con el voto en contra principalmente del PAN

    Congreso, aún sin definir consultas a pueblos indígenas
    Congreso, aún sin definir consultas a pueblos indígenas

    Congreso, aún sin definir consultas a pueblos indígenas

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El diputado Héctor Serrano Cortés señala que el diseño se realiza con asesoría de la SCJN