Roban señalización para discapacitados en SLP

Multas llegan a 24 mil pesos, pero persiste la invasión.

Por Martín Rodríguez

Febrero 03, 2026 07:05 a.m.
Roban señalización para discapacitados en SLP

Ciudadanos roban y dañan señalización informativa, preventiva y restrictiva en espacios preferentes para personas con discapacidad, denunció el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos.

Detalló que solo en el Centro Histórico existen más de 60 cajones destinados a este sector, pero con frecuencia son borrados, alterados o ocupados por personas que se hacen pasar por discapacitadas.

Recordó que la multa por estacionarse en un cajón preferente ronda los 24 mil pesos, aunque admitió que, aun con sanciones, la lucha por el respeto a estos espacios y a los accesos es diaria.

Indicó que, incluso cuando la señalización es robada, si el espacio está marcado existe causal de infracción. Anunció un plan para repintar todos los cajones preferentes, además de operativos para retirar placas y vehículos que invadan áreas de acceso.

Finalmente, subrayó que más allá del diseño urbano, la principal barrera es la actitud, y que combatirla requiere información y cultura cívica.

