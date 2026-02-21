logo pulso
Roban y vandalizan los medidores del República

Por Rolando Morales

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Roban y vandalizan los medidores del República

El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jesús Becerra, confirmó que comerciantes del Mercado República han reportado actos de vandalismo y robo en la infraestructura de alumbrado público, principalmente en los medidores ubicados en 16 de Septiembre y Moctezuma.

Explicó que el más reciente caso fue notificado apenas ayer y que, como en todos los hechos relacionados con sustracción de cableado, se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para dar seguimiento legal. Precisó que, hasta el momento, este es el primer reporte formal que recibe la dependencia en lo que va de 2026.

En el plano operativo, señaló que la instrucción es atender de inmediato los daños para evitar mayores afectaciones a los locatarios. Añadió que comenzó la reposición del cableado en la zona del techo del mercado, donde varias luminarias resultaron afectadas. El suministro fue restablecido y el material sustraído se repuso de manera inmediata.

Becerra indicó que, si bien el daño no fue de gran magnitud, sí impactó el funcionamiento 

del inmueble.

Añadió que se analiza implementar infraestructura de protección en la parte exterior donde se ubican los medidores, con el fin de dificultar el acceso y hacer prácticamente imposible el robo de cable.

El funcionario subrayó que, en varios casos, los cortes de cable no necesariamente obedecen a un robo como tal, sino a actos vandálicos, pues en ocasiones el material es dejado en el sitio tras ser dañado. "Pareciera muchas veces que es más un tema de maldad que de sustracción", apuntó, al señalar que el objetivo aparente es afectar la operatividad del mercado.

Finalmente, mencionó que otras áreas municipales también han documentado daños similares en infraestructura de alumbrado del Centro Histórico, incluso con evidencia en video donde se observa a personas que saben exactamente dónde cortar para dejar sin energía ciertas zonas. Reiteró que cada caso será atendido y canalizado ante las autoridades correspondientes para evitar que estas acciones continúen.

