Son soledenses, los ladrones de joyería
Se espera que en los próximos días se concreten detenciones para esclarecer el robo.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que las investigaciones sobre el robo cometido la semana pasada en una joyería del Centro Histórico apuntan a personas provenientes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, quienes ya se encuentran identificadas por las autoridades.
Investigación y coordinación institucional
El funcionario precisó que se trata de un solo hecho delictivo y no de varios casos relacionados, además de que las indagatorias continúan desarrollándose en coordinación con el Consejo de Seguridad del Centro Histórico y con la intervención de la Fiscalía General del Estado, que mantiene abierta una carpeta de investigación.
Avances y próximas acciones
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Villa Gutiérrez recordó que previamente había señalado una línea de investigación que conducía hacia Soledad y afirmó que esa información ha sido fortalecida con nuevos elementos obtenidos durante las pesquisas.
Indicó que las personas presuntamente involucradas están plenamente identificadas y confió en que en los próximos días puedan concretarse las detenciones correspondientes para esclarecer el robo.
Respecto a si los sospechosos forman parte de una banda dedicada a este tipo de delitos, el secretario evitó abundar en detalles al señalar que dará a conocer más información una vez que se realicen las capturas.
no te pierdas estas noticias
Niveles de presas no representan riesgos: Conagua
Redacción
San José esta al 94% de su capacidad; La Lajilla, al 96.1%
Congreso corrige pifia para evitar parálisis en la CEGAIP
Ana Paula Vázquez
Luis Felipe Castro Barrón explicó que la medida es operativa y necesaria para completar una legislación secundaria
Aprueba Cabildo capitalino estímulos fiscales para comercios
Rolando Morales
También habrá beneficios para grupos de atención prioritaria, madres autónomas y emprendedores