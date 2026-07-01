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Son soledenses, los ladrones de joyería

Se espera que en los próximos días se concreten detenciones para esclarecer el robo.

Por Rolando Morales

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Son soledenses, los ladrones de joyería
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      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que las investigaciones sobre el robo cometido la semana pasada en una joyería del Centro Histórico apuntan a personas provenientes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, quienes ya se encuentran identificadas por las autoridades.

      Investigación y coordinación institucional

      El funcionario precisó que se trata de un solo hecho delictivo y no de varios casos relacionados, además de que las indagatorias continúan desarrollándose en coordinación con el Consejo de Seguridad del Centro Histórico y con la intervención de la Fiscalía General del Estado, que mantiene abierta una carpeta de investigación.

      Avances y próximas acciones

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      Villa Gutiérrez recordó que previamente había señalado una línea de investigación que conducía hacia Soledad y afirmó que esa información ha sido fortalecida con nuevos elementos obtenidos durante las pesquisas.

      Indicó que las personas presuntamente involucradas están plenamente identificadas y confió en que en los próximos días puedan concretarse las detenciones correspondientes para esclarecer el robo.

      Respecto a si los sospechosos forman parte de una banda dedicada a este tipo de delitos, el secretario evitó abundar en detalles al señalar que dará a conocer más información una vez que se realicen las capturas.

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