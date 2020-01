Rocío Zavala dice no conocer a Horacio S.

"Yo no tengo el gusto de conocer al señor Horacio (Sánchez Unzueta)", señaló la titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Rocío Zavala García, quien reconoció que no existe al momento ningún proyecto en conjunto con el Fideicomiso del Centro Histórico.

"El Fideicomiso tiene sus planes y nosotros los nuestros, es una institución independiente de nosotros. Nosotros no tenemos ningún proyecto en conjunto".

Explicó que la Unidad de Gestión ha tenido acercamiento con las instituciones que ha requerido para los proyectos, tal es el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

"He tenido acercamiento con las instituciones que he necesitado como el INAH, necesitamos sus autorizaciones, necesitamos su visto bueno, pero el Fideicomiso trabaja independiente y no necesita ninguna autorización de nosotros para trabajar; en el caso del Centro Histórico si tiene que ver con autorizaciones, es en el caso de Desarrollo Urbano, de nosotros no", aseveró.