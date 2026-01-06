Roscas tradicionales mantienen precios del año 2025

Con todo y la competencia de los grandes almacenes y de los emprendedores de temporada, las panaderías tradicionales de Soledad, como la Panificadora San Ángel, mantienen su oferta de roscas de reyes y logran una buena venta cada año. Los precios de este 2026 no han variado demasiado respecto al año anterior.

Sandra Contreras, detrás del mostrador de la panadería ubicada frente a la plaza principal de la cabecera municipal, explica que la venta fuerte es el mero día 6 de enero aunque no faltan quienes quieren adelantar la celebración y compran su rosca desde el día 5 o bien aquellos que se esperan al día 7 o más allá con la idea de hallar las roscas "en oferta", sin embargo, la encargada comenta que los precios no varían porque las piezas se mantienen con la misma frescura y calidad que el día en que fueron elaboradas.

Este año, la rosca chica, para seis personas, se vende en 120 pesos; la mediana en 220 pesos para 12 personas y la grande en 420 para 18 personas.

"La venta fuerte siempre es el mero día 6, no importa que caiga entre semana. En dos días, se elaboran poco más de mil roscas. La más vendida es la mediana y la rosca de pastel", comentó Sandra en entrevista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto de los supermercados y emprendedores, dijo que sí representan cierta competencia, pero que se trata de no bajar la calidad de los productos, "además de que, como dice el patrón, el Sol sale para todos". Sin embargo, panaderías como la San Ángel deben pagar la contratación de empleados extra que ayudan a elaborar, decorar, empacar y entregar numerosas roscas.

La panificadora en cuestión acumula 37 años de experiencia en dos establecimientos: La casa matriz que se ubica en el barrio de El Saucito y la de Soledad, con un prestigio ya bien cimentado entre los residentes de este municipio.