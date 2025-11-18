Saldo blanco y seis detenidos durante Buen Fin en SLP
Guardia Civil reporta 948 atenciones, 1,546 acciones preventivas y un auto recuperado.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que el operativo del Buen Fin 2025 terminó con saldo blanco, tras el despliegue permanente de la Guardia Civil Estatal en plazas, corredores comerciales, bancos y zonas de alta afluencia.
De acuerdo con el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, los patrullajes iniciaron desde días previos con acciones de proximidad social y vigilancia en el Centro Histórico, además de operativos carreteros a cargo de la División Caminos.
La estrategia fue instruida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y ejecutada por el mando estatal, Rosalio Ramos.
En total, la corporación reportó más de 948 atenciones directas a ciudadanos y 1,546 acciones preventivas, entre ellas recorridos, acompañamientos a comerciantes y apoyos específicos en zonas de mayor movimiento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El dispositivo dejó también cinco personas detenidas por robo, un detenido por amenazas y lesiones, y un vehículo recuperado con reporte de robo.
La SSPCE aseguró que la presencia reforzada permitió que familias, compradores y negocios desarrollaran sus actividades con normalidad, incluso con la llegada de visitantes durante el fin de semana.
no te pierdas estas noticias
Saldo blanco y seis detenidos durante Buen Fin en SLP
Redacción
Guardia Civil reporta 948 atenciones, 1,546 acciones preventivas y un auto recuperado.
Autonomía no exime a la UASLP de auditoría, insiste Gallardo
Ana Paula Vázquez
Señaló que la revisión no depende de una decisión personal, sino de criterios establecidos por la SCJN
Gobierno ve a la oposición en marcha de la "Generación Z" en SLP
Martín Rodríguez
El secretario general y el gobernador valoraron las manifestaciones del sábado