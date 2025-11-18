Saldo blanco y seis detenidos durante Buen Fin en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que el operativo del Buen Fin 2025 terminó con saldo blanco, tras el despliegue permanente de la Guardia Civil Estatal en plazas, corredores comerciales, bancos y zonas de alta afluencia.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, los patrullajes iniciaron desde días previos con acciones de proximidad social y vigilancia en el Centro Histórico, además de operativos carreteros a cargo de la División Caminos.

La estrategia fue instruida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y ejecutada por el mando estatal, Rosalio Ramos.

Guardia Civil en el Buen Fin.

En total, la corporación reportó más de 948 atenciones directas a ciudadanos y 1,546 acciones preventivas, entre ellas recorridos, acompañamientos a comerciantes y apoyos específicos en zonas de mayor movimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El dispositivo dejó también cinco personas detenidas por robo, un detenido por amenazas y lesiones, y un vehículo recuperado con reporte de robo.

La SSPCE aseguró que la presencia reforzada permitió que familias, compradores y negocios desarrollaran sus actividades con normalidad, incluso con la llegada de visitantes durante el fin de semana.