Saldo blanco y seis detenidos durante Buen Fin en SLP

Guardia Civil reporta 948 atenciones, 1,546 acciones preventivas y un auto recuperado.

Por Redacción

Noviembre 18, 2025 11:07 a.m.
Operativo del Buen Fin en SLP.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que el operativo del Buen Fin 2025 terminó con saldo blanco, tras el despliegue permanente de la Guardia Civil Estatal en plazas, corredores comerciales, bancos y zonas de alta afluencia.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, los patrullajes iniciaron desde días previos con acciones de proximidad social y vigilancia en el Centro Histórico, además de operativos carreteros a cargo de la División Caminos.
La estrategia fue instruida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y ejecutada por el mando estatal, Rosalio Ramos.

Guardia Civil en el Buen Fin.

En total, la corporación reportó más de 948 atenciones directas a ciudadanos y 1,546 acciones preventivas, entre ellas recorridos, acompañamientos a comerciantes y apoyos específicos en zonas de mayor movimiento.

El dispositivo dejó también cinco personas detenidas por robo, un detenido por amenazas y lesiones, y un vehículo recuperado con reporte de robo.

La SSPCE aseguró que la presencia reforzada permitió que familias, compradores y negocios desarrollaran sus actividades con normalidad, incluso con la llegada de visitantes durante el fin de semana.

