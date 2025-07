Salones de fiestas deben regularizarse: PC

En el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, existen alrededor de 100 salones de fiestas, de los cuales el 80 por ciento, han dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Ley de Comercial y de Protección Civil del Ayuntamiento soledense.

En ese sentido, el otro 20 por ciento de los propietarios del giro en cuestión, ha tenido acercamiento con la autoridad para evitar llegar a alguna clausura de los espacios, indicó Martín Bravo Galicia, director de la Unidad de Protección Civil.

“La temporada de graduación llegó, y el ayuntamiento debe estar pendiente de los centros hechos para este tipo de festejos, lo que atiende además, al número de personas que ingresan a este tipo de espacios” advirtió el funcionario.

Al respecto, Bravo Galicia subrayó, que también hay quien no le ha interesado acercarse y cumplir con los lineamientos del giro, porque los cierran al no tener eventos, sin embargo, mientras no estén dados de baja en el padrón comercial, tendrán que cumplir ante la autoridad.

En ese sentido, el funcionario hizo un llamado, al recordar que existe la vía legal para clausurar salones de eventos sociales, por ello es conveniente que en los próximos días atiendan a los trámites municipales correspondientes, para evitar las sanciones que van de las 10 hasta 500 UMAS dependiendo de la gravedad de las faltas en que incurran los dueños.

Bravo Galicia aclaró que la regularización, busca garantizar la implementación de sus medidas de seguridad y concluyó al comentar que cuando se detecta irregularidades, se inicia un proceso administrativo, se le levanta un acta y de no existir el cumplimiento de las observaciones en un plazo de 72 horas, se procede con la clausura.