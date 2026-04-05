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San Luis en Primavera se consagra con histórico cierre multitudinario

Mon Laferte coronó la quinta edición ante una Plaza de Fundadores a reventar

Por Redacción

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
San Luis en Primavera se consagra con histórico cierre multitudinario

Con una Plaza de Fundadores que lució repleta con más de 15 mil personas reunidas, el Festival Internacional San Luis en Primavera concluyó su quinta edición dejando una huella profunda en la vida cultural de la ciudad y consolidándose como uno de los encuentros artísticos más relevantes del país. En el mensaje de clausura, el Alcalde Enrique Galindo señaló que este evento acerca la cultura y el arte a toda la población en el principal momento turístico de la Capital.

El broche final estuvo a cargo de Mon Laferte, quien ofreció un concierto cargado de emoción, potencia vocal y conexión con el público, en una noche que reunió a miles de personas que vibraron con cada interpretación, cerrando con intensidad una jornada inolvidable.

A lo largo de ocho días, el Festival convirtió al Centro Histórico en un gran escenario abierto que recibió en total a más de 250 mil personas, con una programación diversa que incluyó música, danza, teatro y expresiones culturales para todos los públicos, fortaleciendo el acceso a la cultura y la apropiación del espacio público.

Esta quinta edición destacó por su carácter incluyente, posicionándose como el festival más accesible de América Latina, al ofrecer espectáculos de alta calidad de manera gratuita, generando una convivencia plural y abierta para las y los potosinos y visitantes.

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Asimismo, el Festival se integró como una de las celebraciones más importantes de la Semana Santa potosina, sumando a la tradición un componente contemporáneo que impulsa el turismo y proyecta a San Luis Potosí a nivel nacional e internacional.

El Gobierno de la Capital reafirma con este cierre su apuesta por la cultura como motor de transformación social, consolidando un Festival que no solo convoca multitudes, sino que fortalece identidad, comunidad y desarrollo.

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