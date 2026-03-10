San Luis es líder en incendios forestales

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que la mayoría de los incendios forestales registrados en San Luis Potosí durante la actual temporada han sido provocados por la actividad humana, ya sea de manera intencional o por quemas agropecuarias realizadas sin medidas de prevención.

El funcionario detalló que tan solo en la última semana se registraron cinco incendios en distintos municipios del estado, entre ellos Villa de Arriaga, Soledad de Graciano Sánchez, San Nicolás Tolentino y Villa de Reyes, en un contexto donde las lluvias han sido escasas e intermitentes, lo que incrementa el riesgo de siniestros.

Ordaz Flores explicó que actualmente la entidad acumula 47 incendios forestales confirmados, lo que coloca a San Luis Potosí en el primer lugar nacional en número de incendios. Señaló que la temporada crítica apenas comienza, ya que los meses de marzo, abril y parte de mayo suelen concentrar la mayor incidencia de estos eventos.

Ante esta situación, indicó que recientemente se llevó a cabo una reunión nacional con los 32 titulares de Protección Civil.

, así como con autoridades federales forestales, para coordinar acciones de prevención y combate. Además, adelantó que próximamente se prevé la visita a la entidad de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Coordinación Nacional de Incendios Forestales.

El titular de Protección Civil subrayó que alrededor del 90 por ciento de los incendios forestales registrados en el estado han sido provocados por personas, principalmente por quemas agropecuarias realizadas sin supervisión o sin las condiciones adecuadas.

Incluso, informó que ya se han presentado personas ante las autoridades por presuntamente provocar incendios, con casos registrados en los municipios de Ahualulco y Mexquitic, donde se detectó a individuos en flagrancia.

Finalmente, Ordaz Flores exhortó a la población a evitar realizar quemas sin autorización ni medidas preventivas, ya que estas prácticas pueden salirse de control y derivar en incendios forestales. Recordó que cualquier quema con fines pecuarios o agrícolas debe notificarse previamente a la autoridad correspondiente para que se supervise el proceso y se garantice que se realice de manera segura.