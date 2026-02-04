logo pulso
Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

San Luis mantendrá liderazgo acerero

Por Martín Rodríguez

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
San Luis mantendrá liderazgo acerero

Las condiciones internacionales mantienen viva la factibilidad de que San Luis Potosí siga siendo líder en la proveeduría de acero para la industria automotriz, línea blanca y maquinaria, pero también para suplir la importación y da mayor fuerza a la protección contra el dumping, advirtió el empresario acerero Jacobo Payán Espinosa.

Precisó que la inversión está "un poco nerviosa" por el tema de la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pero es una seguridad que México cumplirá con las reglas.

Dijo que, por ejemplo, en el caso de los precios es susceptible de poner atención, porque hay ciertos países que dan subsidio a la energía o algunos otros aspectos de la producción, pero convierten a sus productos de exportación en competencia desleal y pegan directo en la capacidad productiva de cualquier insumo o en su caso algo terminado. 

Cualquier producto que entra en exceso de volumen o a un precio por debajo de los costos, rompe con lo natural que es el mercado y eso afecta directamente como ocurrió con el calzado, los textiles o cualesquiera otros que han dejado de ser productivos por qué entran a precios irrisorios al país.

Dijo que hay confianza porque se está acomodando un poco esa parte del mercado, y es por eso que es necesario fijar aranceles para compensar subsidios.

Agregó que a partir del contexto en el que hay un anuncio de mil millones de dólares de General Motors en México, además de la ampliación y diversificación de la promoción de BMW por la migración a los vehículos eléctricos, tiene garantizada la producción del acero que se va a diversificando conforme llegan el tiempo y las inversiones nuevas.

