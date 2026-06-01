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Hay déficit de 50 mil viviendas en SLP

Los que más las necesitan son quienes no tienen derecho a un crédito Infonavit o Fovissste

Por Martín Rodríguez

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Hay déficit de 50 mil viviendas en SLP
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      En la capital potosina hay un déficit mínimo de 50 mil viviendas de todos los niveles, sobre todo las que necesitan quienes no tienen derecho a Infonavit o Fovissste. Sin embargo, de ese universo, el 70 por ciento corresponde a las que deberían estar destinadas para gente de escasos recursos, en tanto que el grupo restante corresponde a vivienda media y residencial, informó el presidente del Colegio de Arquitectos del Centro del País A.C., José Gerardo Faz Moreno.

      Déficit de vivienda económica en San Luis Potosí

      Recordó que la vivienda económica es una deficiencia nacional porque la gente con dos o tres salarios mínimos no tiene posibilidades de adquirir una casa, lo que obliga a contratar créditos competitivos.

      Explicó que por ejemplo lo que está ocurriendo es que hay familias que se juntan para comprar una casa, pero ni con todo ello tienen la vivienda.

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      Agregó que el plan oficial de dotación de vivienda obedece precisamente a esa deficiencia, porque se refiere precisamente a la clase media baja que es la que mantiene el país.

      Colaboración con municipios y desarrollo de vivienda

      Explicó que en San Luis Potosí varios municipios a los que se les ha asignado vivienda de Conavi o Infonavit, lo que lleva a invitar a los socios del Colegio de Arquitectos del Centro del País a que se involucren en los proyectos de desarrollo de la vivienda.

      Agregó que en el caso de la capital, el municipio de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez están solicitando ya el desarrollo de 21 mil a 25 mil viviendas.

      Dijo que ya hay acceso directamente al Infonavit en la ciudad de México para enviar los proyectos, de manera que cuenten con alguna clave y sea posible darle seguimiento al proyecto de cada uno. Sugirió visitar los municipios conurbados de Mexquitic de Carmona, Ahualulco, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza y todos aquellos que se encuentran próximos a San Luis Potosí junto con Villa de Pozos para tener contacto con los presidentes municipales de manera que sea posible dotar de terrenos económicos para desarrollar las viviendas.

      Añadió que el Colegio de Arquitectos del Centro del País está abierto a colaborar para diseñar el tipo de vivienda que se requiera según la zona que corresponda y de acuerdo con las necesidades de cada cual, desde el diseño de espacios hasta el uso de los materiales propios de cada región. Pidió que también las presidencias municipales se sumen para dar respuesta a la inquietud del proyecto del Gobierno Federal para abatir el rezago.

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