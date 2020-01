Sancionó PC a 20 transportistas de material peligroso

Durante el 2019, se sancionaron en la ciudad a cerca de 20 vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos, por no contar con las medidas de protección civil para realizar este tipo de tareas, informó el director del área municipal, Adrián Álvarez Botello.

"Fue principalmente porque les faltaba alguna medida de seguridad, por ejemplo, algún extintor que no cumplía con lo especificado en la norma y se hizo la sanción", señaló.

Explicó que la falta más común en la que incurren los transportistas de materiales peligrosos, es la falta de señalética en los vehículos y falta de extintores.

Recordó que durante el 2019, se verificaron las medidas de seguridad en cerca de 800 vehículos dedicados a la transportación de este tipo de sustancias; "la disminución en costos propicio que se incrementara en un 30% el número de empresas que se acercaron a ser verificadas".

De acuerdo al titular de Protección Civil municipal, el año pasado se sancionaron también a 15 vehículos de traslado por no contar con el permiso para realizar sus actividades.

"Se han sancionado a algunas empresas por los vehículos que no cumplían con las medidas de seguridad, pero la verdad, es que cuando se da un hecho de tránsito en donde está inmiscuido un transporte de materiales peligrosos, en esos momentos el transportista deberá de presentar el permiso de Protección Civil, cuando no lo presenta, son acreedores a sanciones y con este tipo de situaciones se presentaron entre 10 y 15 vehículos en el año; algunos otros se sancionaron porque no se contaba con alguna medida de seguridad".