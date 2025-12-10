Sara agradece y desagradece regalo de RGC

La difusión de dos videomensajes contradictorios de la diputada Sara Rocha Medina reavivó la controversia por la presunta rifa de obsequios realizada este martes durante un desayuno encabezado por el Gobierno del Estado en el Museo Laberinto. La reunión estaba planteada como un encuentro navideño entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

En el primer video, publicado minutos después de concluida la reunión, la presidenta de la Directiva del Congreso aparece celebrando haber ganado una camioneta Nissan Kicks, señalada por asistentes como uno de dos vehículos que habrían sido sorteados entre los 27 legisladores.

"Dios te bendiga, gobernador", expresó la diputada, en un mensaje que circuló de inmediato junto con fotografías del evento, donde —según versiones confirmadas por legisladores— también se entregaron pantallas, celulares y kits navideños.

Tres horas más tarde, Rocha difundió un segundo video, esta vez con un mensaje distinto: "¿Qué les pareció mi video del carro? Les adelanté el Día de los Santos Inocentes. Ese día les daré otra sorpresa".

La diputada no aclaró si realmente recibió la camioneta, si la rechazó o si el comentario buscaba disminuir el impacto de su declaración inicial.

Pese al cambio de postura, el trascendido público se mantuvo apegado al primer video, única pieza en la que la legisladora confirmó haber obtenido el vehículo.

Ante la polémica, Comunicación de Gobierno del Estado aseguró que no hubo entrega de vehículos como "regalos" y que el sorteo fue una actividad interna sin implicaciones presupuestales adicionales. Tampoco se detalló bajo qué figura se realizó la rifa ni si los ganadores deberán absorber algún costo.

El episodio deja sin respuesta si las camionetas efectivamente fueron adjudicadas a Rocha y al diputado federal Oscar Bautista Villegas, también señalado en versiones como ganador, o si el segundo mensaje de la legisladora responde a la presión pública generada tras su primera declaración. En la propia publicación de Facebook donde realizó la "aclaración", los comentarios fueron mayoritariamente negativos, cargados de crítica e incredulidad.