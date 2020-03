Se agotan cubrebocas y el gel antibacterial

Mientras la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa) mantiene el exhorto a no adquirir cubrebocas si no está enfermo de una infección de las vías respiratorias y atender las recomendaciones de sanidad, la población capitalina extendió a este sábado las compras de pánico de ese artículo, así como de geles antibacteriales ante la confirmación de casos de coronavirus en el país.

Araceli Lara Trejo, miembro de la Sección Especializada de Farmacias de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) a nivel local, reportó que en la actualidad hay escasez de cubrebocas y en algunos casos, los vendedores abusan y elevan los costos.

Detalló que las tiendas o farmacias ofertan el producto más económico en dos pesos; y el especial llamado N395 o mascarilla que está por llegar a la ciudad.

Recomendó a la población no entrar en pánico, y optar por atender los llamados de las autoridades sanitarias, relacionadas con cubrirse al toser, lavarse las manos, no saludar de mano y no tocarse los ojos, así como evitar