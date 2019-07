Se ahogaron dos personas el fin de semana en parajes

Este fin de semana se presentaron dos casos de personas que perdieron la vida al ahogarse en cuerpos de agua, uno en la Media Luna y otro en El Naranjo.

El coordinador estatal de Protección Civil, Ignacio Benavente Duque, mencionó que estos incidentes se suman a los tres que se reportaron en la temporada vacacional de Semana Santa, y que ante esos lamentables sucesos se continúa insistiendo a los operadores de parajes turísticos en mantener la vigilancia y medidas de protección.

Sin embargo, dijo que se ha detectado el ingreso a los cuerpos de agua que no están vigilados ni cuentan con esquemas de ingreso, y precisamente el turista lo hace para ahorrarse el costo del acceso.

"Desgraciadamente muchas veces nos metemos a nadar donde no se tienen rescatistas, parajes que no nos cuestan, y por lo tanto no se tiene la vigilancia, ni el personal adecuado para brindar el auxilio".

Dijo que en este caso es difícil establecer sanciones o incluso enterarse de estos ingresos, sino hasta que se reportan los incidentes, toda vez que se ingresa por brechas que incluso aún no se encuentran habilitadas.

Finalmente, Ignacio Benavente Duque indicó que las altas temperaturas continuarán en la entidad, y que aún se registran bajos niveles en ríos, presas y cuerpos de agua.

Detalló que en el caso de la presa San José se encuentra en un 50 por ciento, Cañada del Lobo en un 40 por ciento y presa El Peaje en un 33 por ciento.