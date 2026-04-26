Se alista CEPC para encabezar el Primer Simulacro Nacional 2026

El próximo 6 de mayo a las 11:00 horas, se realizará el Primer Simulacro Nacional 2026, donde se espera la participación de decenas de establecimientos e inmuebles públicos y privados del estado de San Luis Potosí, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Como sucedió el año pasado, la población en general recibirá una alerta en su celular, anunciando la realización del ejercicio preventivos, remarcó el funcionario estatal.

En entrevista, Ordaz Flores precisó que la hipótesis corresponderá a un sismo de magnitud 7.5. "Ojalá que todos participen, porque es importante apostarle a la prevención. Es la base fundamental para evitar cualquier riesgo", destacó

Reportó que en la actualidad la coordinación Estatal se encuentra en proceso de realizar el registro de las instituciones y organismos que participarán, dado que hasta el momento se contabilizan muy pocos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Conminó a los inmuebles a registrarse en el sitio: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/simulacromayo2026/, a fin de participar de manera ordenada y organizada para no tener imprevistos el día de la realización.

Precisó finalmente que, entre enero y septiembre del 2025, el stado de San Luis Potosí contabilizó el registro de 132 microsismos.