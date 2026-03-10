Se analiza lotificación de 3 fraccionamientos

Durante 2025 se aprobaron tres nuevos fraccionamientos en Soledad de Graciano Sánchez y en lo que va de 2026, se mantienen en trámite seis proyectos habitacionales, de los cuales tres se encuentran en su fase final, informó Verónica González Rodríguez, directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Soledad.

Explicó que los tres están en etapa de revisión de su propuesta de lotificación para posteriormente ser presentados ante la mesa colegiada.

Asimismo, detalló que cada una de las dependencias y organismos que integran este órgano de análisis deben verificar que los desarrolladores cumplan con todos los requisitos técnicos, legales y urbanísticos necesarios.

Entre los aspectos que se revisan se encuentran los temas ambientales, la inexistencia de adeudos prediales o conflictos legales sobre la propiedad, así como las condiciones preexistentes del terreno donde se pretende construir.Destacó que uno de los principales desafíos al momento de recibir y evaluar un proyecto de fraccionamiento habitacional para su aprobación en la mesa colegiada es contar con un dictamen favorable que garantice el abastecimiento de agua para las viviendas.

Explicó que en esta mesa colegiada, conformada por distintos organismos externos y dependencias municipales, se analiza la viabilidad de los nuevos desarrollos habitacionales. Para otorgar el visto bueno, los proyectos deben cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de San Luis Potosí. Señaló que uno de los factores que con mayor frecuencia retrasa el proceso de autorización es la falta de un dictamen positivo sobre la disponibilidad de agua, evaluación que corresponde al organismo operador Interapas.

Finalmente, señaló que el gobierno municipal mantiene un seguimiento estricto para asegurar que el crecimiento urbano en Soledad se realice conforme a la normatividad vigente y en equilibrio con el entorno urbano, para evitar futuras afectaciones a los compradores y brindarles certeza jurídica.