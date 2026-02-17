"Se atendió de inmediato incendio en Río Paisanos"

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, aseguró que sí hubo atención inmediata por parte de las autoridades municipales ante el incendio registrado el sábado en las inmediaciones del Río Paisanos, luego de que vecinos denunciaran un supuesto abandono institucional.

El funcionario sostuvo que fueron los propios comités vecinales quienes alertaron sobre el siniestro y, a partir de ello, se activó la respuesta con elementos de la Guardia Municipal y Protección Civil.

"Se actuó con Guardia Municipal y con Protección Civil", afirmó, al señalar que también se atendió de manera simultánea otro incendio en la zona de Lechugillas, rumbo a Bocas, donde dijo se intervino oportunamente para evitar riesgos mayores.

El secretario recordó que con el inicio de la temporada de incendios forestales ya se establecieron acciones preventivas en la Mesa de Paz, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Protección Civil del Estado, además de las áreas municipales, para atender contingencias que históricamente se presentan en zonas como la Sierra de San Miguelito.

Respecto a las posibles causas del incendio en el Río Paisanos, señaló que puede tratarse de diversos detonantes, entre ellos la acumulación de basura, que en ciertas condiciones puede generar combustión. Indicó que recientemente el alcalde realizó, junto con el área de Ecología, labores de limpieza en el camino a Peñasco, con el objetivo de reducir materiales inflamables y prevenir situaciones de riesgo para quienes habitan en esas zonas.