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Se celebra Día de la Bicicleta en la capital

Activistas tomaron la avenida Salvador Nava durante varias horas

Por Rolando Morales

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
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Se celebra Día de la Bicicleta en la capital

Este domingo 19 de abril, colectivos ciudadanos y organizaciones civiles realizaron una jornada de apropiación del espacio público en San Luis Potosí, con actividades recreativas y un posicionamiento en favor de una movilidad más segura e incluyente en el marco del Día Mundial de la Bicicleta.

Desde las 9:00 de la mañana y hasta las 14:00 horas, los carriles centrales de la avenida Salvador Nava fueron habilitados como Vía Recreativa Ciudadana, permitiendo a las personas caminar, correr, andar en bicicleta, patines o scooters en un entorno libre de vehículos motorizados.

Como parte del evento, a las 13:00 horas se tenía prevista la formación de una "bicicleta monumental" frente a la Unidad Administrativa Municipal (UAM); sin embargo, esta actividad tuvo que trasladarse al estacionamiento del inmueble. De acuerdo con participantes, elementos de la Policía Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advirtieron que retirarían las bicicletas si se realizaba en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez.

Los asistentes señalaron que su intención original era llevar a cabo esta intervención en la vialidad, pero acusaron que durante la movilización hubo hostigamiento por parte de elementos de la corporación, lo que derivó en el cambio de sede para concretar la figura simbólica.

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La actividad se enmarcó en la conmemoración del Día Mundial de la Bicicleta y, según los convocantes, también tuvo como objetivo demostrar que es posible replicar este tipo de cierres viales en distintas zonas de la ciudad, más allá de los tradicionales como avenida Carranza.

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