Se crearán más de 2,500 empleos en SGS este año

El municipio de Soledad de Graciano Sánchez, proyecta la generación de más de 2 mil 500 nuevos empleos durante 2026, principalmente en los sectores de servicios y comercio, como resultado de la expansión de empresas.

Así lo informó el director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle, quien detalló que actualmente se mantienen reuniones con grupos empresariales para definir la proyección del próximo año, destacando la participación de compañías con distintas divisiones comerciales, entre ellas tiendas de conveniencia, cafeterías y otros giros de servicios.

Entre las empresas en proceso de expansión se encuentra FEMSA, cuya presencia en el municipio continúa en crecimiento mediante la instalación de nuevas unidades comerciales, entre estas las tiendas "Bara" y "Oxxo" lo que representa un impulso directo a la economía local.

De acuerdo con el funcionario, la apertura de estas tiendas no solo contribuye a la generación de empleos, sino también a la inversión en infraestructura comercial, además, destacó el beneficio social que representa acercar productos y servicios a comunidades y ejidos, evitando que los habitantes tengan que trasladarse hasta la cabecera municipal.

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"Es un beneficio en dos vías: por un lado, la generación de empleo y la inversión, y por otro, facilitar a la población el acceso a bienes y servicios más cercanos a sus hogares", destacó.