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Se debe poner atención a la salud mental de los hijos

Esto, luego de que se encontrara un presunto suicidio en el Tangamanga I

Por Rubén Pacheco

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Se debe poner atención a la salud mental de los hijos
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      Luego de presunto suicidio de un hombre en el parque Tangamanga I, se reforzará la vigilancia en los complejos de recreación para prevenir este tipo de situaciones, informó Joaquín García Martínez, director de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT).

      Matizó que más allá de tratarse de un tema de seguridad, la muerte bajo esta circunstancia, debe de verse "desde casa. Hay que ver siempre en qué andan los hijos, qué temas son los que se deben de abordar".

      "No sabría decirte si se han presentado antes. Desafortunadamente lo tuvimos esta semana y bueno, te comento: se trabaja muy fuerte para evitar este tipo de tragedias", exteriorizó en entrevistado.

      Aunado a informar que se incorporaron 10 nuevos guardaparques, asumió que diariamente los oficiales llevan a cabo recorridos permanentes en las diferentes secciones de los centros de recreación.

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      "Primero que nada, quiero decirte que, pues mandamos toda nuestra solidaridad a la familia del afectado. Creo que, es un hecho muy triste. En este tema de seguridad que tu mencionas, diariamente se están realizando recorridos de parte de guarda parques", comentó. 

      En lo que va del 2026, San Luis Potosí registra cinco casos de personas afectadas por lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, correspondientes a cuatro hombres y una mujer, de acuerdo con el boletín epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

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