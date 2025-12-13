Se desborda la fe guadalupana de los potosinos

Con Las Mañanitas entonadas por músicos, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe encabezó la ceremonia religiosa de inicio de las festividades de la Virgen de Guadalupe, en la Basílica que a lo largo del día recibió a miles de peregrinos.

Los feligreses entraron toda la noche a la Basílica para venerar a la virgen, en un templo que lució repleto de flores y cantos de mariachi, grupos de danza y fieles que entraron por la puerta principal y salieron por un costado, como ocurre en los días clave de las fiestas patronales en los templos de mayor concurrencia.

Afuera, decenas de puestos en la vía pública vendían tortas, pizzas, panes de gran tamaño, tacos rojos, tacos de bistec, elotes, frituras, dulces y preparados de postres. Otros aprovecharon para vender imágenes de la Virgen de Guadalupe.

Cargando la tilma de la Virgen de Guadalupe, proporcionada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, las cofradías de la Procesión del Silencio organizaron su propia peregrinación a la Basílica de Guadalupe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las cofradías de la Procesión del Silencio contaron con la tilma de la virgen de Guadalupe que les prestó el arzobispo para llevarla en andas.

En esta ocasión, se sumaron a la celebración guadalupana peregrinos de diferentes partes del estado, que participaron en la misa encabezada por el presbítero Gabino Medina Portales, rector, mientras tanto, miles de feligreses llenaron las calles con sus imágenes y cantos, rezos.