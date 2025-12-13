logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se desborda la fe guadalupana de los potosinos

Miles de potosinos acuden a visitar a la Morenita del Tepeyac en su basílica

Por Martín Rodríguez

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Se desborda la fe guadalupana de los potosinos

Con Las Mañanitas entonadas por músicos, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe encabezó la ceremonia religiosa de inicio de las festividades de la Virgen de Guadalupe, en la Basílica que a lo largo del día recibió a miles de peregrinos.

Los feligreses entraron toda la noche a la Basílica para venerar a la virgen, en un templo que lució repleto de flores y cantos de mariachi, grupos de danza y fieles que entraron por la puerta principal y salieron por un costado, como ocurre en los días clave de las fiestas patronales en los templos de mayor concurrencia. 

Afuera, decenas de puestos en la vía pública vendían tortas, pizzas, panes de gran tamaño, tacos rojos, tacos de bistec, elotes, frituras, dulces y preparados de postres. Otros aprovecharon para vender imágenes de la Virgen de Guadalupe. 

Cargando la tilma de la Virgen de Guadalupe, proporcionada por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, las cofradías de la Procesión del Silencio organizaron su propia peregrinación a la Basílica de Guadalupe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las cofradías de la Procesión del Silencio contaron con la tilma de la virgen de Guadalupe que les prestó el arzobispo para llevarla en andas.

En esta ocasión, se sumaron a la celebración guadalupana peregrinos de diferentes partes del estado, que participaron en la misa encabezada por el presbítero Gabino Medina Portales, rector, mientras tanto, miles de feligreses llenaron las calles con sus imágenes y cantos, rezos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Avanza montaje de trabes en el puente de Circuito Potosí
    Avanza montaje de trabes en el puente de Circuito Potosí

    Avanza montaje de trabes en el puente de Circuito Potosí

    SLP

    Pulso Online

    Este fin de semana comenzarán los trabajos estructurales con cierres parciales

    SLP inicia adecuación legal tras reformas contra la extorsión
    SLP inicia adecuación legal tras reformas contra la extorsión

    SLP inicia adecuación legal tras reformas contra la extorsión

    SLP

    Redacción

    El Gobierno estatal inició la homologación tras las reformas federales.

    Entregan equipo tecnológico a corporaciones de seguridad en SLP
    Entregan equipo tecnológico a corporaciones de seguridad en SLP

    Entregan equipo tecnológico a corporaciones de seguridad en SLP

    SLP

    Redacción

    SECESP entrega tecnología a instancias estatales y municipales de seguridad.

    Vecinos de Lomas reportan apagón en varios sectores; semáforos fuera de servicio
    Vecinos de Lomas reportan apagón en varios sectores; semáforos fuera de servicio

    Vecinos de Lomas reportan apagón en varios sectores; semáforos fuera de servicio

    SLP

    Redacción

    Habitantes de Lomas 3ª y 4ª Sección señalan que varias calles permanecen sin energía eléctrica y que algunos cruceros se han visto afectados