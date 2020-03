Se deslinda Tránsito de topes en Himalaya

"Supongo que los topes que colocó Obras Públicas obedecen a la norma que marca el reglamento", señaló el director de la Policía Vial, Filemón Juárez Santana en relación a los topes que se colocaron en Cordillera Himalaya los cuales según ciudadanos tienen una altura importante y podrían generar accidentes en la zona.

El director de Policía Vial señaló que su área no ha acudido a revisar los topes además de señalar que aún no hay fecha en la que se les entregue la obra.

Señaló que verificar que los topes cumplan con la altura establecida y características adecuadas es totalmente responsabilidad de Obras Públicas, sin embargo, mencionó que en caso de detectar que no se cumple con la función de regular la circulación y velocidad de los vehículos intervendrán. "Yo no he ido a verlos, la norma la tienen ellos, Policía Vial solo verifica que los topes cumplan con la función, las normas le tocan a la Dirección de Obras Públicas ", señaló.

Cabe hacer mención que dichos topes, han sido causa de molestia entre algunos ciudadanos que consideran que la circulación en aquella zona se ha hecho más lenta.