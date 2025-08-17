Se deterioran las vialidades de Zona Industrial

La infraestructura de la Zona Industrial de San Luis Potosí atraviesa por un deterioro severo que se ha intensificado con las lluvias recientes, lo que afecta directamente la operación y la competitividad de las empresas instaladas en el corredor fabril, advirtió Rodrigo Sánchez Espinosa, presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC).

Ante este panorama, el organismo empresarial solicitó al diputado Emilio Rosas, que en el Presupuesto 2026 se contemplen recursos específicos para labores de repavimentación y bacheo en la zona.

“Nos está generando tiempos muertos, daños a las unidades, sobrecostos y pérdidas de tiempo. Además, impacta la imagen de la ciudad: si un visitante viene y ve esto, se pregunta a dónde llegó”, expresó Sánchez Espinosa.

El dirigente subrayó que estas obras de infraestructura deben ejecutarse privilegiando a empresas constructoras locales, con el fin de que la derrama económica permanezca en la entidad y se traduzca en un beneficio directo para la región.

De igual forma, adelantó que desde IPAC, se busca fortalecer programas como Hecho en México y Hecho en San Luis Potosí, orientados a incentivar el consumo de productos locales y a generar un círculo virtuoso de crecimiento que impacte tanto en la economía estatal como en la nacional.