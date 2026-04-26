Se dispara violencia vs. familias

En San Luis Potosí, la incidencia de delitos contra la familia registró un incremento sostenido durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al pasar de 766 casos registrados en enero de este año a 893 en marzo, un alza de 16.5 por ciento.

Violencia familiar principal delito en aumento

Las cifras de incidencia de delitos del fuero común muestran que este comportamiento al alza se concentró principalmente en el delito de violencia familiar, el cual pasó de 706 casos en enero a 836 en marzo, es decir, un incremento de 130 carpetas de investigación en ese periodo.

En el desglose mensual, los delitos contra la familia en la entidad se ubicaron en 766 casos en enero, 827 en febrero y 893 en marzo, lo que representa una tendencia creciente durante los primeros tres meses del año.

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Otros delitos contra la familia y violencia de género

Dentro del mismo rubro, el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar registró 44 casos en enero, 56 en febrero y 50 en marzo, mientras que en el apartado de otros delitos contra la familia se reportaron 16, 14 y 7 casos respectivamente.

Por su parte, la categoría de violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar no presentó registros en San Luis Potosí durante los tres meses analizados.

De acuerdo con el propio SESNSP, la violencia familiar es el principal componente dentro de los delitos cometidos contra la familia a nivel nacional y estatal, al concentrar la mayor proporción de las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías locales.

Las estadísticas corresponden a registros de crímenes del fuero común integrados a partir de las denuncias e investigaciones abiertas por las autoridades ministeriales en San Luis Potosí, mismas que son actualizadas de manera mensual por el organismo federal.