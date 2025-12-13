Se dispararon los accidentes viales
La mayoría de los incidentes viales reportaron el fallecimiento de personas
Aunque no precisó el porcentaje, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), alertó que, en la presente semana, incrementaron los accidentes de tránsito en la entidad potosina.
Complementó que, en la mayoría de los incidentes viales se reportó el fallecimiento de personas, hechos que "duelen y lastiman", lamentó.
En entrevista, puntualizó que, entre las principales causas de las colisiones, volcaduras y demás reportes, se encuentra circular a velocidad inmoderada y conducir en estado de ebriedad.
La fiscal general conminó a las y los conductores a ser más precavidos y responsables al momento de conducir un automotor, a fin de evitar circunstancias de riesgo y con resultados fatales.
"Algo que hemos detectado en la Fiscalía esta semana, es el incremento en accidentes viales", subrayó García Cázares.
En 10 meses del 2025, la FGE registra 259 carpetas de investigación por homicidio doloso en accidente de tránsito y 587 por lesiones culposas en las mismas circunstancias, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
