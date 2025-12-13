logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Fotogalería

Bad Bunny: regreso triunfal en su primer concierto en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se dispararon los accidentes viales

La mayoría de los incidentes viales reportaron el fallecimiento de personas

Por Rubén Pacheco

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Se dispararon los accidentes viales

Aunque no precisó el porcentaje, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), alertó que, en la presente semana, incrementaron los accidentes de tránsito en la entidad potosina.

Complementó que, en la mayoría de los incidentes viales se reportó el fallecimiento de personas, hechos que "duelen y lastiman", lamentó.

En entrevista, puntualizó que, entre las principales causas de las colisiones, volcaduras y demás reportes, se encuentra circular a velocidad inmoderada y conducir en estado de ebriedad.

La fiscal general conminó a las y los conductores a ser más precavidos y responsables al momento de conducir un automotor, a fin de evitar circunstancias de riesgo y con resultados fatales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Algo que hemos detectado en la Fiscalía esta semana, es el incremento en accidentes viales", subrayó García Cázares.

En 10 meses del 2025, la FGE registra 259 carpetas de investigación por homicidio doloso en accidente de tránsito y 587 por lesiones culposas en las mismas circunstancias, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Avanza montaje de trabes en el puente de Circuito Potosí
    Avanza montaje de trabes en el puente de Circuito Potosí

    Avanza montaje de trabes en el puente de Circuito Potosí

    SLP

    Pulso Online

    Este fin de semana comenzarán los trabajos estructurales con cierres parciales

    SLP inicia adecuación legal tras reformas contra la extorsión
    SLP inicia adecuación legal tras reformas contra la extorsión

    SLP inicia adecuación legal tras reformas contra la extorsión

    SLP

    Redacción

    El Gobierno estatal inició la homologación tras las reformas federales.

    Entregan equipo tecnológico a corporaciones de seguridad en SLP
    Entregan equipo tecnológico a corporaciones de seguridad en SLP

    Entregan equipo tecnológico a corporaciones de seguridad en SLP

    SLP

    Redacción

    SECESP entrega tecnología a instancias estatales y municipales de seguridad.

    Vecinos de Lomas reportan apagón en varios sectores; semáforos fuera de servicio
    Vecinos de Lomas reportan apagón en varios sectores; semáforos fuera de servicio

    Vecinos de Lomas reportan apagón en varios sectores; semáforos fuera de servicio

    SLP

    Redacción

    Habitantes de Lomas 3ª y 4ª Sección señalan que varias calles permanecen sin energía eléctrica y que algunos cruceros se han visto afectados