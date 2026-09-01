Se espera salida de funcionarios estatales: Torres
El secretario les recuerda que deben renunciar si quieren competir en 2027
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Hasta el momento se desconoce cuáles enroques se realizarán en el gabinete estatal, con el inicio del proceso electoral 2026-2027, pero es posible que algunos colaboradores soliciten la separación del cargo, estimó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.
La semana pasada, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, anunció que en lo que resta del sexenio se modificará la integración de la administración, por lo cual, habría al menos dos modificaciones más, cuyos movimientos aún no están definidos.
Torres Sánchez recordó que, mientras el proceso electoral federal inicia el próximo 10 de septiembre, el local comienza el próximo 15 de noviembre, por ende, existe la probabilidad que los funcionarios tenga participación activa, es decir, deberán separarse del cargo para atender sus intereses políticos.
Remarcó que quienes se encuentren interesados en los comicios de 2026, deberán dejar el puesto para no afectar e inmiscuir actividades proselitistas con el desempeño en la función pública.
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Reconoció que, hasta el momento, ninguno de sus compañeros del gabinete legal y ampliado le ha expuesto intereses de participar en las elecciones. "Seguramente en cualquier momento va a hacerse conocimiento de ustedes", adujo.
"No, fíjate que, de momento no tengo yo algo que me haya él comentado, pero bueno, seguramente se va a dar por varias razones. También recuerden que el proceso electoral está a 10 días, el federal, que inicia el próximo 10 de septiembre; el local el 15 de noviembre", concluyó.
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