logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Amigos, noche casino en el campestre

Fotogalería

Amigos, noche casino en el campestre

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se espera salida de funcionarios estatales: Torres

El secretario les recuerda que deben renunciar si quieren competir en 2027

Por Rubén Pacheco

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
A
Se espera salida de funcionarios estatales: Torres
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Hasta el momento se desconoce cuáles enroques se realizarán en el gabinete estatal, con el inicio del proceso electoral 2026-2027, pero es posible que algunos colaboradores soliciten la separación del cargo, estimó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado. 

      La semana pasada, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, anunció que en lo que resta del sexenio se modificará la integración de la administración, por lo cual, habría al menos dos modificaciones más, cuyos movimientos aún no están definidos.

      Torres Sánchez recordó que, mientras el proceso electoral federal inicia el próximo 10 de septiembre, el local comienza el próximo 15 de noviembre, por ende, existe la probabilidad que los funcionarios tenga participación activa, es decir, deberán separarse del cargo para atender sus intereses políticos. 

      Remarcó que quienes se encuentren interesados en los comicios de 2026, deberán dejar el puesto para no afectar e inmiscuir actividades proselitistas con el desempeño en la función pública. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Reconoció que, hasta el momento, ninguno de sus compañeros del gabinete legal y ampliado le ha expuesto intereses de participar en las elecciones. "Seguramente en cualquier momento va a hacerse conocimiento de ustedes", adujo.  

      "No, fíjate que, de momento no tengo yo algo que me haya él comentado, pero bueno, seguramente se va a dar por varias razones. También recuerden que el proceso electoral está a 10 días, el federal, que inicia el próximo 10 de septiembre; el local el 15 de noviembre", concluyó.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        CEA reclama a Interapas adeudo de 292 mdp por saneamiento
        CEA reclama a Interapas adeudo de 292 mdp por saneamiento

        CEA reclama a Interapas adeudo de 292 mdp por saneamiento

        SLP

        Pulso Online

        La dependencia estatal afirma que el organismo no paga desde 2016 por el tratamiento de aguas residuales en la planta Tenorio

        Lluvias de este lunes provocan cierres viales en la capital potosina
        Lluvias de este lunes provocan cierres viales en la capital potosina

        Lluvias de este lunes provocan cierres viales en la capital potosina

        SLP

        Pulso Online

        Jacobo Payán y el desnivel de Manuel José Othón permanecen cerrados; también hay restricciones en el puente Naranja

        BMV cierra agosto con caída del 2.32%
        BMV cierra agosto con caída del 2.32%

        BMV cierra agosto con caída del 2.32%

        SLP

        EFE

        Emisoras como Volaris y Orbia lideraron las pérdidas mensuales

        Cierran desnivel en glorieta Real Inn tras lluvia
        Cierran desnivel en glorieta Real Inn tras lluvia

        Cierran desnivel en glorieta Real Inn tras lluvia

        SLP

        Redacción

        SSPC recomienda manejar a baja velocidad y mantener distancia entre vehículos en condiciones de pavimento mojado