Se estanca CEDH con entrega del "Informe Sombra"

A diez meses de la entrega del "Informe Sombra" sobre desapariciones en San Luis Potosí, la presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez Rodríguez, afirmó que no tienen más que esperar de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de que el organismo no ha presentado avances concretos y fue removido el visitador que llevaba la integración del documento.

Pérez Rodríguez explicó que el funcionario responsable, había informado en distintas ocasiones a integrantes del colectivo, que el informe estaba listo; sin embargo, fue separado del cargo sin que el documento fuera entregado. Con ello, el proceso permanece sin resultados, pese a que el compromiso de emitir un informe especial sobre desapariciones que se mantiene pendiente desde 2019.

La activista sostuvo que tanto la Comisión Estatal como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mantienen una deuda en la atención de casos de desaparición y homicidio, por lo que descartó expectativas sobre el informe pendiente y sobre una respuesta por parte del gobierno estatal. La postura del colectivo, dijo, es mantener la exigencia pública hasta que se garantice la búsqueda de todas las personas desaparecidas.

Añadió que la demanda de las familias no depende de la cifra oficial de casos, al sostener que en San Luis Potosí no debería existir una sola persona desaparecida. Bajo esa premisa, advirtió que continuarán impulsando acciones y llamados públicos para que las autoridades atiendan la crisis.

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