Se han aplicado más de 100 mil dosis contra sarampión: Ssa

Desde que inició la jornada de vacunación, en San Luis Potosí se han aplicado más de 100 mil dosis de inmunizante contra el sarampión, informó Leticia Mariana Gómez Ordaz, titular de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado.

Precisó que el objetivo anual en territorio potosino, es la aplicación de 400 mil biológicos, 100 mil más que las personas inmunizadas en el 2025.

Valoró que el avance de la campaña es favorable, tomando en cuenta que solamente han transcurrido dos meses del año en curso, por lo cual, todavía resta la mayor parte del 2025 para que las personas faltantes de tener sus dos vacunas puedan acudir a alguna institución de salud.

Destacó que en colaboración con el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), se trabaja en la identificación de los escolares que todavía no tienen cuadro completo de vacunación.

Precisó que, a través del programa Visitando Corazones, el personal de enfermería no solo aplica esta protección, sino también otro tipo de inmunizaciones pendientes de suministrar, una vez que se verifica la cartilla de vacunación.

Reiteró que al corrobarse un contagio, se define un cerco sanitario en 25 manzanas ubicadas alrededor de la residencia del paciente infectado, consistente en vacunar a los familiares del paciente y los residentes de dichas zonas habitacionales.