Se hunde pavimento en la calle Benigno Arriaga

Un hundimiento de pavimento en la calle Benigno Arriaga entre Albino García y General I. Martínez se ha convertido en el dolor de cabeza para los choferes de unidades motoras que transitan por la zona.

En un recorrido realizado por la arteria antes citada, los vecinos exigieron a las autoridades reparar el desperfecto antes de que ocasione daños a los automóviles que por ahí transitan.

"Este hundimiento es molesto para quienes transitamos por aquí, nuestras unidades se hunden a su paso y hay daños en la suspensión", manifestó Marina Delgado.

El hundimiento en la zona, lleva ya más de 2 semanas, y de acuerdo a los vecinos del lugar, esto ha causado ya algunas afectaciones a los que circulan por la zona.

"El hundimiento se ha reportado en varias ocasiones y no ha sido reparado, no sé si las autoridades no tienen recursos para realizar la reparación o nos están tirando a locos, necesitamos que se pongan las pilas y lo reparen de lo contrario podrían continuar los daños a los vehículos que transitan por el lugar", concluyó la entrevistada.