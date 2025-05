Se impulsarán marchas contra impuesto a remesas de EU: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que de ser necesario hará un llamado para impulsar movilizaciones con el objetivo de evitar que se impongan impuestos a las remesas que envían migrantes desde Estados Unidos.

Lo anterior, luego de que el Senado del vecino país analiza un impuesto del 3.5% a los envíos de dólares de connacionales a México.

"De ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México", dijo en su gira por San Luis Potosí.

Pide a paisanos en EU presionar a senadores

Desde el pasado viernes, Sheinbaum Pardo invitó a los paisanos a enviar cartas a los senadores estadounidenses para exhortarlos a no aprobar que se impongan aumentos a las remesas que se envían desde Estados Unidos.

Esto luego que la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó aplicar un impuesto de 3.5% a las remesas enviadas por extranjeros desde el país vecino.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que la próxima semana un equipo del gabinete del gobierno federal viajará a la Unión Americana para hablar con senadores y exhortarlos a que no aprueben el grabar las remesas.

"No al impuesto de las remesas. Invitamos de nuevo a nuestros paisanos y paisanas a que envíen mensajes por redes sociales, correos electrónicos, cartas, ahora a los senadores y senadoras, porque ahora pasa al Senado en los Estados Unidos para que no haya impuesto a las remesas y nosotros vamos a seguir trabajado".

"Se va otro equipo esta semana que viene a hablar con senadores, senadoras y también hablar con nuestra comunidad del otro lado de la frontera para seguir trabajando para evitar que haya este impuesto", dijo en conferencia de prensa.

México es el país más democrático, dice

A poco más de una semana de la elección judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los mexicanos a salir el próximo 1 de junio y votar por jueces, magistrados y ministros, y demostrar que México es el país más democrático en el mundo.

Al encabezar la supervisión de proyectos prioritarios en San Luis Potosí, la Mandataria federal señaló que están equivocados los opositores cuando acusan a su gobierno de ser autoritarios y que el Poder Judicial lo va a decidir la presidenta de la República.

"¿Qué va a pasar en una semana el domingo primero de junio? Por primera vez el pueblo de México va a votar por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Así que todas y todos a participar el primero de junio. Vamos a demostrar el pueblo de México, el país, vamos a dar un ejemplo al mundo (...) Así que el primero de junio vamos a demostrarle al mundo que somos el país más democrático que existe sobre la Tierra. Que aquí no decide nadie, que aquí decide el pueblo".

La Mandataria federal señaló que en Estados Unidos se ha criticado esta elección judicial, pero indicó que en ese país en muchos estados eligen a jueces y a magistrados, incluso ministros estatales.

"En muy pocos países eligen a jueces y magistrados. Saben, uno de esos países es Estados Unidos, luego nos critican y es en Estados Unidos donde en muchos estados eligen a jueces y a magistrados, incluso ministros estatales, pero ningún país tiene que el pueblo decida todo el Poder judicial, solo en México y cuando decide el pueblo es cuando el gobierno y el pueblo están juntos, cuando decida el pueblo es cuando hay una verdadera democracia. La democracia es el gobierno del pueblo", dijo.