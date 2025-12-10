Se llena de devotos la Calzada de Guadalupe

Poco a poco feligreses, comerciantes, profesores, religiosas y transportistas van inundando de fe y fervor con más frecuencia y en mayor número, el acceso a la Basílica para venerar la imagen de la virgen de Guadalupe.

Alegría, colorido, música y los sonidos de claxón se suman al barullo y se dirigen hasta el Santuario para agradecer por la generosidad de 2025.

Ya fueron los payasos y con sus peripecias y piruetas avanzaron paso a paso dando alegría, pero al mismo tiempo celebrando por anticipado el 10 de diciembre que es la fecha oficial del Día del Payaso.

Los taxistas hicieron lo propio y se organizaron por sindicatos y grupos para conquistar las calles, pitar y manifestar con globos y flores su propia alegría, antes de llegar al altar.

En el caso de los transportistas de vehículos pesados, hasta ahora la única novedad es el estallido de pirotecnia que este domingo ensombreció la celebración que comprometía a los camioneros a llegar hasta el máximo altar del fervor guadalupano.

Casi todos los peregrinos se reúnen en el Jardín Colón o en su caso en la zona de la Caja del Agua para avanzar por el andador central los de a pie y por el carril con circulación de norte a sur si llevan vehículo y alcanzar la basílica para orar.

Algunos de los peregrinos piden con anticipación el apoyo de la Policía Vial de la alcaldía de la capital o en su caso de la Guardia Civil Estatal, y así se protegen de la invasión de automovilistas a los carriles centrales, de manera que vayan en condiciones seguras.

Como esta peregrinación, feligreses organizados por grupos de escolares o colegios particulares, de congregaciones religiosas diversas o en su caso también de grupos de catequistas, cofrades y personas de diversos oficios tales como docentes, contadores, abogados o ingenieros, acuden al pie del altar de la guadalupana para orar por una mejor suerte.