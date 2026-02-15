logo pulso
Se mantiene el precio de tortilla subsidiada

Desmiente titular de la Sedesore que haya aumentado el costo

Por Rubén Pacheco

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
En la actualidad, se mantiene el costo de 14 pesos por kilogramo en las tortillerías subsidiadas por el Gobierno del Estado, aclaró María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore).

Reconoció que recientemente la institución recibió denuncias a través de redes sociales sobre cobros en los establecimientos, por lo cual, se inició una investigación para detectar y atender las irregularidades.

"Ya estamos revisando el tema para que la ciudadanía esté tranquila. No pueden pagar más de lo que se está estableciendo", advirtió la entrevistada.

Adujo que, si bien los aumentos en los insumos como energía eléctrica y gas son factores a considerar, la Sedesore genera acuerdos con los productores de la materia prima, en aras de no impactar los bolsillos de los núcleos familiares beneficiados.

De acuerdo con la dependencia estatal, en la actualidad se distribuyen más de 5 mil kilogramos de tortillas por semana, a fin de apoyar la economía de las familias potosinas con mayores necesidades. El precio en tortillerías particulares oscila entre 21 y 24 pesos.

La electricidad es uno de los 10 productos con precios al alza, comportamiento que se tradujo en un aumento de 0.99 por ciento en la variación mensual el mes pasado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o inflación, informó hace unos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

