Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

SLP

Se mantiene la huelga en el Monte de Piedad

Esto, desde hace más de un año

Por Martín Rodríguez

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
A los 250 años cumplidos de existencia, decenas pignorantes fueron sorprendidos por su propia cuesta de enero y un Nacional Monte de Piedad en huelga.

Desde hace más de un año y en tiempos interminantes, la Sección 3 del Sindicato Nacional Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, estalló una huelga en todo el país, que también afecta a San Luis Potosí y es fecha que el asunto laboral no se resuelve.

De hecho, la siguiente reunión para tratar de alcanzar un acuerdo se desarrollará el próximo lunes en el Tribunal Laboral en la Ciudad de México, donde participarán los delegados de todas las secciones sindicales, para tratar de alcanzar un acuerdo con la parte patronal.

Ese organismo de asistencia fue fundado en 1775 todavía en el virreinato, y en 2025 cumplió 250 años, pero el aniversario los sorprendió en huelga. 

En San Luis, en la sucursal de la avenida Damián Carmona, trabajadores en huelga vieron decenas de pignorantes que acudían a empeñar electrodomésticos, muebles, aparatos diversos, cámaras fotográficas y hasta la joyería.

En sucursal de la avenida Himno Nacional, los pignorantes acudían a empeñar joyas. Los tratos fueron infructuosos porque no hay actividad.

