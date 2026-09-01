Se ordena diácono el exdelegado del Insen

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Como un regalo del cumpleaños número 172 de la Diócesis de San Luis Potosí, el exdelegado del Instituto Nacional de la Senectud (Insen), al ahora llamado Instituto Nacional de Atención y Protección de los Adultos Mayores (INAPAM), Pedro Ignacio Martínez de Korres, se entregó a la misión de diácono y fue ordenado este lunes en la misa oficial de aniversario, que encabezó el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe en Catedral.

En la misa de conmemoración de aniversario, concelebrada con sacerdotes invitados y parte del Cabildo de la Catedral, y paralela a la ordenación del diácono, el cuarto arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe llamó a los potosinos a sumarse a las vocaciones porque la iglesia los necesita.

Una vez concluida la misa, el propio diácono ordenado, ya con 67 años de edad, consideró que para él es un hecho histórico haber sido considerado para la ordenación justo en el 172 aniversario de la Diócesis.

Precisamente este lunes, el diácono Juan Hernández, cumplió 15 años desde su ordenación, ocurrida el 31 de agosto de 2011, en misa celebrada por el entonces obispo número 12 y arzobispo número dos Luis Morales Reyes.

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"Si lo ves hacia el futuro, es un llamado al laico y al compromiso bautismal del laico, para que los carismas de Dios y los talentos que te da, los pongas al servicio de Dios", dijo Martínez

de Korres.

Aseguró que el diaconado se debe llevar con toda humildad, con todo respeto y en una dirección de parte de la iglesia.

Dijo que los diáconos simplemente son trabajadores que se van sumando las vocaciones y tratando de servir con humildad en ese sentido.

Su proceso no se dio de la noche a la mañana, sino que lleva tras de sí toda una vida y un estilo de vida que este lunes alcanzó un punto nuevo en ese camino, concluyó.